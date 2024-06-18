Украинская фехтовальщица Кривицкая не пожала руку россиянке после поединка. Оппонентка ответила руганью

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая победила на чемпионате Европы в швейцарском Базеле россиянку Маю Гучмазову, которая выступала под грузинским флагом. После поединка украинка отказалась пожать руку сопернице, на что российская спортсменка отреагировала нецензурной бранью, передает УНН.

Детали

На видео видно, как Кривицкая после завершения поединка, пошла в противоположную сторону от Майи Гучмазовой.

"Почему это так? Блять, почему они так себя ведут? Б**ть, почему им можно все, они ох**ли что ли?" - отреагировала Гучмазова.

После этого, Гучмазовой указали, чтобы она следила за словами. Поединок завершился победой украинки со счетом 15:9.

Напомним

Это уже не первый раз, когда украинские спортсмены отказываются пожать руку российским спортсменам. В прошлом году украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову и не пожала ей руку.