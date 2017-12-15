Штучний інтелект NASA знайшов нову планету у системі Кеплер-90
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Американське аерокосмічне агентство NASA виявило восьму планету на орбіті зірки Кеплер-90 за допомогою штучного інтелекту, передає УНН з посиланням на сайт NASA.
Штучний інтелект NASA виявив восьму планету в системі зірки Кеплер-90, що робить систему Кеплер-90 подібною до Сонячної системи за кількістю планет.
Так, Кеплера-90 — сонцеподібна зірка на відстані 2,545 світлових років від Землі. Планета була виявлена в даних космічного телескопа NASA Kepler.
Нещодавно виявлена Kepler-90i — шипляча гаряча, скеляста планета, яка обертається навколо своєї зірки кожні 14,4 дня, була знайдена з використанням штучного інтелекту від Google. Так, комп’ютер навчився ідентифікувати планети.
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Відкриття відбулося після того, як дослідники Крістофер Шеле і Ендрю Вандербург “навчили комп’ютер” ідентифікувати екзопланети, Так, ця штучна “нейронна мережа” проходила крізь дані Кеплера і виявлила слабкі транзитні сигнали від виявленої восьмий планети, що обертається навколо Кеплера-90, в сузір’ї Дракона.
Кеплер-90 приблизно на 30 відсотків більша за Землю, Kepler-90i настільки близька до своєї зірки, що, як вважають, її середня температура поверхні перевищує 800 градусів за Фаренгейтом, нарівні з Меркурієм.
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“Система зірок Kepler-90 схожа на міні-версію нашої сонячної системи. Маленькі планети всередині (системи) і великі планети зовні, але все набагато щільніше,” — сказав Ендрю Вандербург, науковий співробітник НАСА Саган і астроном в Техаському університеті в Остіні.