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Искусственный интеллект NASA нашел новую планету в системе Кеплер-90

Искусственный интеллект NASA нашел новую планету в системе Кеплер-90

Киев  •  УНН

 • 18088 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Американское аэрокосмическое агентство NASA обнаружило восьмую планету на орбите звезды Кеплер-90 с помощью искусственного интеллекта, передает УНН со ссылкой на сайт NASA.

Искусственный интеллект NASA обнаружил восемую планету в системе звезды Кеплер-90, что делает систему Кеплер-90 подобной Солнечной системе по количеству планет.

Так, Кеплер-90 - солнцеподобная звезда на расстоянии 2,545 световых лет от Земли. Планета была обнаружена в данных космического телескопа NASA Kepler.

Недавно обнаруженная Kepler-90i - шипящая горячая, скалистая планета, которая вращается вокруг своей звезды каждые 14,4 дня, была найдена с использованием искусственного интеллекта от Google. Так, компьютер научился идентифицировать планеты.

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Открытие произошло после того, как исследователи Кристофер Шеле и Эндрю Вандербург "научили компьютер" идентифицировать экзопланеты, так, эта искусственная "нейронная сеть" проходила сквозь данные Кеплера и виявлила слабые транзитные сигналы от выявленной восьмой планеты, вращающейся вокруг Кеплера-90, в созвездии Дракона.

Кеплер-90 примерно на 30 процентов больше Земли, Kepler-90i настолько близка к своей звезде, что, как полагают, ее средняя температура поверхности превышает 800 градусов по Фаренгейту, наравне с Меркурием.

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"Система звезд Kepler-90 похожа на мини-версию нашей солнечной системы. Маленькие планеты внутри (системы) и большие планеты снаружи, но все гораздо плотнее", - сказал Эндрю Вандербург, научный сотрудник НАСА Саган и астроном в Техасском университете в Остине.

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