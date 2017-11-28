Вчені заявили про можливість життя у марсіанському грунті

ukru
15:10 • 18212 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 49845 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 69415 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 105179 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 85171 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 89441 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 123730 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 117756 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 121143 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 185583 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
48 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 200859 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 121186 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 150786 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 108245 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 63727 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 53621 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 105105 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 150741 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 185562 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 200813 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 31757 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 63727 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 133176 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 123236 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 154067 перегляди
Актуальне
Вчені заявили про можливість життя у марсіанському грунті

Вчені заявили про можливість життя у марсіанському грунті

Київ • УНН

 • 17600 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Учені вже почали експерименти з розробленим НАСА симулятором марсіанського грунту, щоб визначити, чи можливо щось вирощувати на червоній планеті, якщо люди спробують створити там базу і вижити. Про це УНН повідомляє з посиланням на Futurism.

Симулятор грунту розробили, використовуючи дані, які зібрали марсоходи і орбітальні апарати. Тож розробники стверджують, що він настільки схожий на марсіанський, наскільки це можливо.

Під час дослідження в зразок такого грунту вводилися рослини руколи, органічні добрива і дощові черв'яки. Черв'яки настільки добре прижилися, що фактично почали відтворюватися ще до того, як завершився експеримент.

"Очевидно, що ріст стимулювали органічні добрива, особливо в симуляторі марсіанського грунту, і ми бачили активність черв'яків. Однак справжній сюрприз нас очікував наприкінці експерименту, коли ми знайшли двох нових черв'яків у цьому грунті", - зазначив провідний дослідник Вігер Веймлінк.

Розроблені НАСА симулятори грунту можуть застосовуватися у багатьох дослідженнях, у тому числі для того, щоб визначити, чи буде речовина на поверхні Марсу взаємодіяти з обладнанням - планетоходами або ж костюмами космонавтів. Також це є частиною роботи останніх декількох років, щоб визначити, чи можна вирощувати на Марсі сільськогосподарські культури.

Якби дослідники, опинившись на Марсі, змогли самостійно вирощувати урожай, це дозволило б вирішити одну з основних проблем, що стримує від експедиції на червону планету.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: NASA показала будівництво ракети, яка полетить на Марс

Веймлінк і його команда провели дослідження у 2016 році, що, як зазначається, довело можливість вирощування овочів у симуляторі марсіанського грунту. Тож тепер завдання полягає у вдосконаленні процесу, оскільки він досі не настільки ефективний, як грунт на Землі, і, відповідно, не можна очікувати, що потреби екіпажу вдасться задовольнити повністю.

Той факт, що дощові черв'яки, вочевидь, можуть прекрасно виживати у марсіанському грунті, - хороша новина, адже вони будуть корисні, коли справа стосуватиметься вирощування сільськогосподарських культур. Вони перетравлюють залишки рослин і перетворюють їх у поживні речовини, а також спушують грунт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: SpaceX припинить розробку дизайну Falcon 9

Однак ще є перешкоди, які потрібно буде подолати: дуже холодні умови, випромінювання на поверхні і той факт, що планета отримує лише 60% сонячного світла у порівнянні з Землею, що уповільнить ріст будь-якої рослини.

На додачу до цих завдань, Веймлінк і його команда збираються розпочати дослідження того, як великі обсяги сполук хлору, що називають перхлоратом, знайденого на Марсі, можуть впливати на овочі, які там вирощуються.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Tesla
$283.66
Brent
$72.97
Bitcoin
$86,952.30
S&P 500
$5,701.93
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,093.94
Ethereum
$2,004.38