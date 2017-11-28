Вчені заявили про можливість життя у марсіанському грунті

Симулятор грунту розробили, використовуючи дані, які зібрали марсоходи і орбітальні апарати. Тож розробники стверджують, що він настільки схожий на марсіанський, наскільки це можливо.

Під час дослідження в зразок такого грунту вводилися рослини руколи, органічні добрива і дощові черв'яки. Черв'яки настільки добре прижилися, що фактично почали відтворюватися ще до того, як завершився експеримент.

"Очевидно, що ріст стимулювали органічні добрива, особливо в симуляторі марсіанського грунту, і ми бачили активність черв'яків. Однак справжній сюрприз нас очікував наприкінці експерименту, коли ми знайшли двох нових черв'яків у цьому грунті", - зазначив провідний дослідник Вігер Веймлінк.

Розроблені НАСА симулятори грунту можуть застосовуватися у багатьох дослідженнях, у тому числі для того, щоб визначити, чи буде речовина на поверхні Марсу взаємодіяти з обладнанням - планетоходами або ж костюмами космонавтів. Також це є частиною роботи останніх декількох років, щоб визначити, чи можна вирощувати на Марсі сільськогосподарські культури.

Якби дослідники, опинившись на Марсі, змогли самостійно вирощувати урожай, це дозволило б вирішити одну з основних проблем, що стримує від експедиції на червону планету.

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Веймлінк і його команда провели дослідження у 2016 році, що, як зазначається, довело можливість вирощування овочів у симуляторі марсіанського грунту. Тож тепер завдання полягає у вдосконаленні процесу, оскільки він досі не настільки ефективний, як грунт на Землі, і, відповідно, не можна очікувати, що потреби екіпажу вдасться задовольнити повністю.

Той факт, що дощові черв'яки, вочевидь, можуть прекрасно виживати у марсіанському грунті, - хороша новина, адже вони будуть корисні, коли справа стосуватиметься вирощування сільськогосподарських культур. Вони перетравлюють залишки рослин і перетворюють їх у поживні речовини, а також спушують грунт.

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Однак ще є перешкоди, які потрібно буде подолати: дуже холодні умови, випромінювання на поверхні і той факт, що планета отримує лише 60% сонячного світла у порівнянні з Землею, що уповільнить ріст будь-якої рослини.

На додачу до цих завдань, Веймлінк і його команда збираються розпочати дослідження того, як великі обсяги сполук хлору, що називають перхлоратом, знайденого на Марсі, можуть впливати на овочі, які там вирощуються.