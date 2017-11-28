Ученые заявили о возможности жизни в марсианской почве

Симулятор почвы разработали, используя данные, которые собрали марсоходы и орбитальные аппараты. Поэтому разработчики утверждают, что он настолько похож на марсианский, насколько это возможно.

Во время исследования в образец такой почвы вводились растения рукколы, органические удобрения и дождевые черви. Черви настолько хорошо прижились, что фактически начали воспроизводиться еще до того, как завершился эксперимент.

"Очевидно, что рост стимулировали органические удобрения, особенно в симуляторе марсианской почвы, и мы видели активность червей. Однако настоящий сюрприз нас ожидал в конце эксперимента, когда мы нашли двух новых червей в этой почве", - отметил ведущий исследователь Вигер Веймлинк.

Разработанные НАСА симуляторы почвы могут применяться во многих исследованиях, в том числе для того, чтобы определить, будет ли вещество на поверхности Марса взаимодействовать с оборудованием - планетоходами или костюмами космонавтов. Также это является частью работы последних нескольких лет, чтобы определить, можно ли выращивать на Марсе сельскохозяйственные культуры.

Если бы исследователи, оказавшись на Марсе, смогли самостоятельно выращивать урожай, это позволило бы решить одну из основных проблем, которые сдерживают от экспедиции на красную планету.

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Веймлинк и его команда провели исследование в 2016 году, что, как отмечается, доказало возможность выращивания овощей в симуляторе марсианской почвы. И теперь задача состоит в совершенствовании процесса, поскольку он до сих пор не столь эффективен, как с почвой на Земле, и, соответственно, нельзя ожидать, что потребности экипажа удастся удовлетворить.

Тот факт, что дождевые черви, очевидно, могут прекрасно выживать в марсианской почве, - хорошая новость, ведь они будут полезны, когда дело будет касаться выращивания сельскохозяйственных культур. Они перетравливают остатки растений и превращают их в питательные вещества, а также рыхлят почву.

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Однако еще есть препятствия, которые нужно преодолеть: очень холодные условия, излучения на поверхности и тот факт, что планета получает только 60% солнечного света по сравнению с Землей, что замедлит рост любого растения.

В дополнение к этим задачам, Веймлинк и его команда собираются начать исследования того, как большие объемы соединения хлора, которые называют перхлоратом, найденного на Марсе, могут влиять на овощи, которые там выращиваются.