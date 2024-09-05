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Штаб Камали Гарріс погодився на правила дебатів з Трампом

Штаб Камали Гарріс погодився на правила дебатів з Трампом

Київ • УНН

 • 28664 перегляди

Кампанія Камали Гарріс прийняла умови дебатів з Дональдом Трампом, включаючи вимкнення мікрофонів. Перші дебати між кандидатами відбудуться наступного тижня, 10 вересня, на ABC News.

Штаб кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс погодився на правила дебатів, на яких наполягав республіканець Дональд Трамп. Йдеться зокрема про вимкнення мікрофонів, коли черга говорити не належить кандидату. Про це у середу, 4 вересня, повідомило Reuters із посиланням на джерело, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що дебати наступного тижня стануть першими між Трампом та Гарріс.

За словами джерела, яке побажало залишитися анонімним, кампанія Гарріс все ще сподівається на моменти, коли ABC News, яка буде вести дебати 10 вересня, буде змушена увімкнути мікрофони, щоб кандидати могли відповісти.

Цими вихідними Гарріс закликала Трампа провести дебати з увімкненими мікрофонами протягом усього заходу. Так звані "гарячі мікрофони" можуть як допомогти, так і зашкодити політичним кандидатам, зафіксувавши коментарі, які не завжди були призначені для публіки. Вимкнені мікрофони також запобігають перебиванню опонентів.

Кандидат на пост віцепрезидента від Демократичної партії Тім Волз та кандидат від Республіканської партії Джей Ді Ванс також погодилися на дебати 1 жовтня на CBS News.

Гарріс обіцяє підтримку України у разі обрання президентом США23.08.24, 08:46 • 112108 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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