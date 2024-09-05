Штаб Камалы Харрис согласился на правила дебатов с Трампом

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис согласился на правила дебатов, на которых настаивал республиканец Дональд Трамп. Речь идет в частности о выключении микрофонов, когда очередь говорить не принадлежит кандидату. Об этом в среду, 4 сентября, сообщило Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дебаты на следующей неделе станут первыми между Трампом и Харрис.

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, кампания Харрис все еще надеется на моменты, когда ABC News, которая будет вести дебаты 10 сентября, будет вынуждена включить микрофоны, чтобы кандидаты могли ответить.

В эти выходные Харрис призвала Трампа провести дебаты с включенными микрофонами на протяжении всего мероприятия. Так называемые «горячие микрофоны» могут как помочь, так и навредить политическим кандидатам, зафиксировав комментарии, которые не всегда были предназначены для публики. Выключенные микрофоны также предотвращают перебивание оппонентов.

Кандидат на пост вице-президента от Демократической партии Тим Уолз и кандидат от Республиканской партии Джей Ди Ванс также согласились на дебаты 1 октября на CBS News.

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