Штаб АТО заявив про чергові спроби бойовиків дискредитувати ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Штаб АТО повідомив про чергові спроби дискредитації Збройних сил України з боку російсько-окупаційних військ, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Як зазнвсили у штабі, російські ЗМІ розгорнули чергову інформаційну кампанію проти українських військ, що перебувають у районі проведення АТО.
"Так, у мережі Інтернет активно поширюється інформація про нібито наявність в українських військових планів обстрілу міста Маріуполь. У зв’язку з цим прес-центр штабу АТО заявляє, що це чергове намагання з боку російсько-окупаційних військ дискредитувати Збройні сили України, а також штучно створити інформаційний привід для прикриття власних планів щодо обстрілу мирного населення міста на підконтрольній Україні території", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військові ЗСУ в зоні АТО відреагували на смс-розсилку, що приходить їм від бойовиків.