Штаб АТО заявил об очередных попытках боевиков дискредитировать ВСУ

Как сообщили в штабе, российские СМИ развернули очередную информационную кампанию против украинских войск, находящихся в районе проведения АТО.

"Так, в сети Интернет активно распространяется информация о якобы наличии у украинских военных планов обстрела города Мариуполь. В связи с этим пресс-центр штаба АТО заявляет, что это очередная попытка со стороны российско-оккупационных войск дискредитировать Вооруженные силы Украины, а также искусственно создать информационный повод для прикрытия собственных планов по обстрелу мирного населения города подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

Напомним, военные ВСУ в зоне АТО отреагировали на смс-рассылку, которая приходит им от боевиков.