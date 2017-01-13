Штаб АТО: тіла трьох загиблих військовослужбовців передали українській стороні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Представникам гуманітарного проекту Збройних сил України “Евакуація 200” передали тіла трьох загиблих українських військових, наразі їх доставляють до міста Дніпро для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину та обставини смерті бійців. Про це у коментарі УНН повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.
“Сьогодні у Донецьку представникам гуманітарного проекту ЗСУ „Евакуація 200“ передали тіла трьох загиблих військовослужбовців. Тіла мають доставити до міста Дніпро, де вони будуть передані слідчим органам Національної поліції України та представникам Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи”, -повідомив Л.Матюхін.
Також він зазначив, що найближчим часом відбудеться процес впізнання тіл та судово-медична експертиза, яка встановить причину смерті та обставини за яких загинули українські військовослужбовці.
Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі заявили про знайдення тіл трьох українських військових. Є підозри, що тіла належать трьом зниклим військовослужбовцям.
Нагадаємо, 8 січня біля лінії розмежування зник зв’язок з трьома військовослужбовцями.