Штаб АТО: тела трех погибших военнослужащих передали украинской стороне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" передали тела трех погибших украинских военных, сейчас их доставляют в город Днепр для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину и обстоятельства смерти бойцов. Об этом в комментарии УНН сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"Сегодня в Донецке представителям гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" передали тела трех погибших военнослужащих. Тела должны доставить в город Днепр, где они будут переданы следственным органам Национальной полиции Украины и представителям Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы", - сообщил Л.Матюхин.
Также он отметил, что в ближайшее время состоится процесс опознания тел и судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие.
Как сообщал УНН, боевики на Донбассе заявили об обнаружении тел троих украинских военных. Есть подозрения, что тела принадлежат пропавшим военнослужащим.
Напомним, 8 января возле линии разграничения пропала связь с тремя военнослужащими.