Штаб АТО сьогодні зафіксував зменшення обстрілів з боку бойовиків на Донбасі

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Протягом сьогоднішнього дня незаконні збройні формування здійснили 2 обстріли позицій Збройних сил України у зоні проведення АТО, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.

“Від опівночі у районі проведення АТО зафіксовано 2 обстріли оборонних укріплень українських захисників. Обидва порушення режиму "Тиша" відбулися на Луганському напрямку”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за інформацією прес-центру, до обіду ворог з гранатометів обстріляв підступи до Катеринівки, а у післяобідню пору з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї оборонців Кримського.

У штабі АТО зазначили, що попри зменшення кількості та інтенсивності обстрілів із вини російсько-окупаційних військ, повного дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін немає.

Як повідомляв УНН, минула доба в зоні АТО пройшла без втрат серед українських бійців.

Українські Національні Новини

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