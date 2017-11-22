Штаб АТО сегодня зафиксировал уменьшение обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

"С полуночи в районе проведения АТО зафиксировано 2 обстрела оборонительных укреплений украинских защитников. Оба нарушения режима "Тишина" состоялись в Луганском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, по информации пресс-центра, к обеду враг из гранатометов обстрелял подступы к Катериновки, а в послеобеденную пору из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Крымского.

В штабе АТО отметили, что несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов по вине российско-оккупационных войск, полного соблюдения режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон нет.

Как сообщал УНН, минувшие сутки в зоне АТО прошла без потерь среди украинских бойцов.