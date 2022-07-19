Шольц скоротив військову підтримку України, попри обіцянки наростити постачання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Німецький канцлерОлаф Шольц продовжує обіцяти, що поставки зброї в Україну триватимуть. Але якщо подивитися на список федерального уряду, то видно, як мало насправді доставляється до Києва. Опозиція говорить про ганьбу. Про це повідомляє Die Welt, передає УНН.
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Видання зазначає, що Шольц продовжує обіцяти, що Німеччина наростить постачання, проте, судячи зі списку від федерального уряду, вони лише скорочуються.
Вперше Берлін опублікував список 21 червня, і з того часу тричі оновлював його. Згідно з цими даними, Україна за останні три тижні отримала всього два поставки - 42 тисячі пайків та 102 неброньовані автомобілі.
Німецька опозиція вже критикує позицію уряду Німеччини.
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"Публічна мова та дії у федеральному уряді явно відрізняються. Це ганьба", - заявив один із лідерів фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай.
За його словами, небажання постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини.
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