Шольц скоротив військову підтримку України, попри обіцянки наростити постачання

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Видання зазначає, що Шольц продовжує обіцяти, що Німеччина наростить постачання, проте, судячи зі списку від федерального уряду, вони лише скорочуються.

Вперше Берлін опублікував список 21 червня, і з того часу тричі оновлював його. Згідно з цими даними, Україна за останні три тижні отримала всього два поставки - 42 тисячі пайків та 102 неброньовані автомобілі.

Німецька опозиція вже критикує позицію уряду Німеччини.

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"Публічна мова та дії у федеральному уряді явно відрізняються. Це ганьба", - заявив один із лідерів фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай.

За його словами, небажання постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини.

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