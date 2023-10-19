Шольц назвав цинічними заяви путіна щодо Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав цинічними заяви російського диктатора володимира путіна про те, що війна на Близькому Сході може призвести до жертв серед мирного цивільного населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на BILD.
Шольц розкритикував путіна. Він був «обурений» тим, що путін, ведучи жорстоку війну проти України, «скаржиться на жертви серед мирного населення»
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«Немає нічого більш цинічного, ніж це», - сказав Шольц.
Деталі
Він нагадав, що Німеччина вже планує зимовий пакет для України, до якого ввійдуть насамперед додаткові системи ППО, такі як Patriot, Gepard і IRIS-T.
«Україна повинна мати можливість захиститися від усього, що спрямовано проти її інфраструктури», - зазначив Шольц.
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Доповнення
путін закликав обидві сторони в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС “звести до мінімуму або звести до нуля” втрати серед цивільного населення.
Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС заявляло, що цінує позицію російського диктатора володимира путіна і вітає спроби москви, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю проти бойовиків.