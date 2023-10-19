Шольц назвал циничными заявления путина по Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал циничными заявления российского диктатора владимира путина о том, что война на Ближнем Востоке может привести к жертвам среди мирного гражданского населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BILD.
Шольц раскритиковал путина. Он был «возмущен» тем, что путин, ведущих жестокую войну против Украины, «жалуется на жертвы среди мирного населения»
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«Нет ничего более циничного, чем это», - сказал Шольц.
Детали
Он напомнил, что Германия уже планирует зимний пакет для Украины в который войдут в первую очередь дополнительные системы ПВО, такие как «Патриот», «Гепард» и IRIS-T.
«Украина должна иметь возможность защититься от всего, что направлено против ее инфраструктуры», - отметил Шольц.
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Дополнение
путин призвал обе стороны в боевых действиях между Израилем и ХАМАС “свести к минимуму или свести к нулю” потери среди гражданского населения.
Палестинская исламистская группировка ХАМАС заявляла, что ценит позицию российского диктатора владимира путина, и приветствует попытки москвы, направленные на прекращение агрессии Израиля против боевиков.