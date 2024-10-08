Шмигаль: за 9 місяців на армію пішло 58% видатків загального фонду бюджету

За 9 місяців 2023 року Україна витратила 58% загального фонду держбюджету на армію, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок за підсумками засідання уряду, назвавши завданням знайти додаткові ресурси для покриття військових видатків у 2025 році, пише УНН.

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"Безпека та оборона нашої країни є головним завданням для уряду та держави. За 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,5 трлн грн. За кожну сплачену гривню ми вдячні сумлінним платникам податків - громадянам та бізнесу. Саме на ці кошти держава фінансує оборону. Водночас за той же період із загального фонду держбюджету Україна витратила понад 2,3 трлн грн. З них близько 58% - це кошти на забезпечення армії. Сьогодні спільне завдання усіх гілок влади - знайти додатковий ресурс, щоб покрити військові видатки у 2025 році", - написав Прем'єр Шмигаль у Telegram.

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