Шмыгаль: за 9 месяцев на армию ушло 58% расходов общего фонда бюджета

За 9 месяцев 2023 года Украина потратила 58% общего фонда госбюджета на армию, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник по итогам заседания правительства, назвав задачей найти дополнительные ресурсы для покрытия военных расходов в 2025 году, пишет УНН.

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«Безопасность и оборона нашей страны является главной задачей для правительства и государства. За 9 месяцев этого года в общий фонд государственного бюджета поступило более 1,5 трлн грн. За каждую уплаченную гривну мы благодарны добросовестным налогоплательщикам - гражданам и бизнесу. Именно на эти средства государство финансирует оборону. В то же время за тот же период из общего фонда госбюджета Украина потратила более 2,3 трлн грн. Из них около 58% - это средства на обеспечение армии. Сегодня общая задача всех ветвей власти - найти дополнительный ресурс, чтобы покрыть военные расходы в 2025 году», - написал Премьер Шмыгаль в Telegram.

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