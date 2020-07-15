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Шмигалю довіряють лише 14 % українців – дослідження

Шмигалю довіряють лише 14 % українців – дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю довіряють 14% українців, а не довіряють 62%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані загальнонаціонального дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва".

“Шмигалю довіряють 14%, а не довіряють — 62%. А. Авакову — відповідно 18% і 70%, А. Єрмаку — відповідно 9% та 48% тощо. Баланс довіри та недовіри є негативним та перевищує — 40% також і для опозиційних політиків — С. Вакарчука, Ю. Тимошенко, П. Порошенка, В. Медведчука та Ю. Бойка”, — йдеться у результатах дослідження.

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Додамо, дослідження проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що тема відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова вже себе вичерпала, а зміни за час роботи очільника МВС суттєві.

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