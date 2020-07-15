Опитування: 60% українців вважає, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Більше половини українців (60,5%) вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямі, і лише 21,5% вважають, що у правильному. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані загальнонаціонального дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
"21,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі,60,5% – що події розвиваються в неправильному напрямі", - йдеться у результатах дослідження.
Зазначається, що 20% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Близько 47% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 13,5% висловлюють песимістичні думки, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми.
Додамо, дослідження проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, за результатами дослідження, Президент України Володимир Зеленський серед українських політичних діячів продовжує залишатися політиком з найбільш високим рівнем довіри — 41%, однак частка тих, хто йому не довіряє, становить 51%.