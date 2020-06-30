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Більше 50% українців не довіряють Зеленському – дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський серед українських політичних діячів продовжує залишатися політиком з найбільш високим рівнем довіри — 41%, однак частка тих, хто йому не довіряє, становить 51%. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, передає УНН.

“Усім політикам, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру. В. Зеленський продовжує залишатися політиком з найбільш високим рівнем довіри (йому довіряють 41% опитаних), однак частка тих, хто йому не довіряє, становить 51%. Дещо нижчим є рівень довіри до Д. Разумкова (йому довіряють 32% опитаних, не довіряють 48%)”, — йдеться в результатах дослідження.

Відповідно до результатів, довіра до інших представників влади є значно нижчою.

Так, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 13%, не довіряють ˗ 77%, прем’єру Денису Шмигалю ˗ відповідно 12% і 61%, Генпрокурору Ірині Венедиктовій ˗ відповідно 8% і 49,5%, керівнику ОПУ Андрію Єрмаку ˗ відповідно 7% і 50,5%.

Низькою також є довіра і до опозиційних політиків. Юрію Бойку довіряють 22% респондентів, не довіряють ˗ 67%, Святославу Вакарчуку ˗ відповідно 18% і 70%, Петру Порошенку ˗ відповідно 17% і 77%, Юлії Тимошенко ˗ відповідно 14% і 79%.

Дослідження було проведене з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв УНН, за результатами опитування КМІС, у червні 2020 року 38% українців схвалювали дії та заяви Президента України Володимира Зеленського, тоді як 45% не схвалювали.

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