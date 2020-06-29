Дії Зеленського на посаді вперше не схвалюють більше людей, ніж схвалюють — опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У червні 2020 року 38% українців схвалювали дії та заяви Президента України Володимира Зеленського, тоді як 45% не схвалювали. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
"Оцінюючи дії органів влади в травні-червні цього року, 38% відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського (в травні – 47%); 45% - не схвалюють (в травні – 37%). Різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви президента, та часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною і становила мінус 7 відсоткових пунктів", - йдеться в результатах опитування.
Крім того, за результатами, 23% опитаних в червні схвалюють дії Кабінету міністрів (24% в травні); 59% - не схвалюють (61% в травні).
Дії Верховної Ради схвалюють 21% українців (22% в травні), не схвалюють - 62% (65% в травні).
Опитування було проведено з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.
Як повідомляв УНН, за результатами дослідження рівня довіри Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, рівень довіри до Президента України Володимира Зеленського становить 41%, водночас рівень недовіри останнім часом сягнув 50%, що означає, що баланс довіри до Зеленського вперше за час президентства став негативним.