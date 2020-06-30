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Глава Кабміну вважає, що тема відставки Авакова "себе вичерпала"

Глава Кабміну вважає, що тема відставки Авакова "себе вичерпала"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Тема відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова вже себе вичерпала, а зміни за час роботи очільника МВС суттєві, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це очільник уряду сказав в інтерв’ю BBC Україна, передає УНН.

"Вважаю, що тема відставки міністра Авакова вже себе вичерпала. Щодо реформи поліції: порівняйте міліцію 7 років тому і сьогодні. На мою думку, це дві різні структури, це інша якість людей, які там працюють, це інша якість безпекового сервісу", - сказав прем’єр-міністр.

З його слів, у такій великій структурі, як МВС, де працює більше ніж 300 тисяч людей – "можуть бути негідники".

"Яке критичне досягнення реформи? Це швидке покарання, це неприховування таких злочинів, це невідворотність покарання для злочинців у формі. Рівень довіри до міліції 7 років тому і зараз - це дві різних величини. Коли стається біда, ми телефонуємо до поліції, і в більшості випадків це нормальні люди, українці, які щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що міністр Аваков спокійно ставиться до будь-яких заяв народних депутатів про його відставку.

Українські Національні Новини

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