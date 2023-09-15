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Шмигаль закликав окремі країни ЄС утриматися від одностороннього обмеження на імпорт агропродукції з України

Шмигаль закликав окремі країни ЄС утриматися від одностороннього обмеження на імпорт агропродукції з України

Київ • УНН

 • 198170 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав рішення Єврокомісії не продовжувати заборону на імпорт агропродукції з України в Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину та Болгарію. Водночас він закликав уряди окремих країн ЄС утриматися від одностороннього обмеження на імпорт, передає УНН.

Деталі

Прем'єр підкреслив, що рішення Комісії ЄС є "законним" і справедливим", а також допоможе українському експорту в умовах блокування чорноморських портів. Він додав, що воно також сприятиме глобальній продовольчій безпеці.

Водночас Шмигаль закликав окремі країни Євросоюзу утриматися від односторонніх обмежень щодо імпорту з України та висловив готовність до подальшого діалогу з урядами цих держав.

Цитата

"Ми закликаємо окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції. Адже такі обмеження можуть стати предметом арбітражу в рамках СОТ. Ми готові до подальшого діалогу з нашими сусідами та Європейською комісією з усіх питань торгівлі та логістики. Впевнений, що ми зможемо знайти спільне бачення та взаємовигідні підходи", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що попри непродовження Комісією ЄС ембарго на українське зерно, його країна продовжить заборону на ввіз українського збіжжя.

У Словаччині та Угорщині заявили, що продовжать заборону на імпорт української агропродукції на територію їх країн з опівночі 15 вересня.

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