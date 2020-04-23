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Шмигаль: у квітні кошти з фонду боротьби з COVID-19 виділять на забезпечення лікарень

Шмигаль: у квітні кошти з фонду боротьби з COVID-19 виділять на забезпечення лікарень

Київ • УНН

 • 12082 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У березні уряд виділив 905,8 млн грн субвенцій у регіони на підтримку лікарень, які були спрямовані, зокрема, на доплати працівникам та закупівлю медичних товарів. За квітень з Фонду боротьби з COVID-19 будуть виділені кошти на забезпечення лікарень. Про це у Telegram-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"У березні уряд виділив 905,8 млн грн субвенцій у регіони на підтримку лікарень. 88 млн були спрямовані на Закарпаття, зокрема на доплати працівникам та закупівлю медичних товарів. За квітень кошти на забезпечення лікарень будуть виділені з Фонду боротьби з COVID-19. Крім того, сьогодні із собою в літаку ми привезли на Закарпаття частину засобів індивідуального захисту, які Офіс Президента постійно доправляє в Україну", - написав Шмигаль.

З його слів, частину цієї поставки було передано для потреб області, а іншу доправлено в лікарню.

Шмигаль підкреслив, що наразі уряд забезпечив базову внутрішню потребу України у засобах індивідуального захисту.

Нагадаємо, Шмигаль заявив під час брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу на Закарпатті, що гроші з фонду боротьби з COVID-19 в Україні витрачатимуться на виплату заробітних плат для медичних працівників, закупівлю обладнання та, можливо, будуть витрачатися на відсоткову підтримку бізнесу.

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