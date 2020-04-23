Шмигаль: у квітні кошти з фонду боротьби з COVID-19 виділять на забезпечення лікарень

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У березні уряд виділив 905,8 млн грн субвенцій у регіони на підтримку лікарень, які були спрямовані, зокрема, на доплати працівникам та закупівлю медичних товарів. За квітень з Фонду боротьби з COVID-19 будуть виділені кошти на забезпечення лікарень. Про це у Telegram-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.