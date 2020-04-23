Шмыгаль: в апреле средства из фонда борьбы с COVID-19 выделят на обеспечение больниц

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В марте правительство выделило 905,8 млн грн субвенций в регионы на поддержку больниц, которые были направлены, в частности, на доплаты работникам и закупку медицинских товаров. За апрель из Фонда борьбы с COVID-19 будут выделены средства на обеспечение больниц. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.