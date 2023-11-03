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Шмигаль про Бюджет-2024: очікуємо певне зменшення дефіциту бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Завдяки перегляду макроекономічного прогнозу очікується певне зменшення дефіциту Державного бюджету на 2024 рік. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, додавши, що всі кошти платників податків й надалі будуть йти виключно на забезпечення Сил безпеки та оборони, зброю та техніку, передає УНН.

Шмигаль про Бюджет-2024: очікуємо певне зменшення дефіциту бюджету

Цитата

«Вчора уряд схвалив проект Державного бюджету на 2024 рік до другого читання. Попри внесення певних змін, головний пріоритет залишився таким як і був - оборона і перемога України. Усі кошти українських платників податків ми й надалі будемо направляти виключно на забезпечення Сил безпеки та оборони, на виготовлення нової зброї та техніки. Завдяки перегляду макроекономічного прогнозу очікуємо певне зменшення дефіциту бюджету», - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що одночасно залишають у пріоритетах соціальну сферу, освіту, медицину, відновлення економіки через підтримку бізнесу.

Доповнення

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді до другого читання проект Державного бюджету на 2024 рік, в якому ідеться про збільшення доходів на 22 млрд грн.

До 20 листопада має бути остаточне голосування за проект Бюджету.

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