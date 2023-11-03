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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Шмыгаль о Бюджете-2024: ожидаем некоторое уменьшение дефицита бюджета

Киев • УНН

 • 126678 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Благодаря пересмотру макроэкономического прогноза ожидается определенное уменьшение дефицита Государственного бюджета на 2024 год. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, добавив, что все средства налогоплательщиков и в дальнейшем будут идти исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, оружие и технику, передает УНН.

Шмыгаль о Бюджете-2024: ожидаем некоторое уменьшение дефицита бюджета

Цитата

«Вчера правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению. Несмотря на внесение определенных изменений, главный приоритет остался таким как и был - оборона и победа Украины. Все средства украинских налогоплательщиков мы и в дальнейшем будем направлять исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление нового оружия и техники. Благодаря пересмотру макроэкономического прогноза ожидаем определенное уменьшение дефицита бюджета», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что одновременно оставляют в приоритетах социальную сферу, образование, медицину, восстановление экономики через поддержку бизнеса.

Дополнение

Кабинет министров предложил Верховной Раде ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2024 год, в котором говорится об увеличении доходов на 22 млрд грн.

До 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект Бюджета.

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