Держбюджет-2024: доходи пропонують збільшили на 22 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді проект бюджету на 2024 рік, в якому ідеться про збільшення доходів на 22 млрд грн. Видатки майже залишились такими самими, одна були зменшені для деяких державний відомств, повідомляє УНН.
Деталі
Кабмін схвалив фінальний текст Державного бюджету України на 2024 рік для другого читання у Верховній Раді України.
Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram відмітив про збільшення доходів на 22 млрд до 1,768 трлн гривень, а також зазначив інші особливості документу.
Головні зміни до другого читання:
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- Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн;
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- Видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн;
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- Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн;
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- Зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ );
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- Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);
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- Прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %);
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- Припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол.
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Железняк також підкреслив цікаві зміни по видаткам:
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- Заклали норми законопроекту №10037 про «військове ПДФО» в текст Бюджету;
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- Дозволили КМУ зробити репрофайлінг облігацій, які купив НБУ;
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- На «УкрФінКомпанію» заклали залучення 20 млрд через ОВГЗ;
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- Залишили всі гроші на серіали (445 млн грн);
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- Збільшили видатки на +357 млн на Державне космічне агентство;
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- На АМКУ додали +70% бюджету (+241 млн).
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Нардеп зазначив, що найбільші збільшення відбулись у Мінфіні (+0,68 млрд, але це сканери), МінСоц (+0,58) та МОЗ (+0,53)
Найбільші зменшення відбулись у Мінстратпром та ДСЗІ (по кожному -4,8 млрд). Також мінус МінКульт (-0,4 млн грн, це забрали Музей Голодомору) та БЕБ (-0,4 млрд грн).
Уточнення по доходам
Як зазначив Железняк, до збільшення слід віднести:
+ПДВ з ввезених на митну територію України товарів +43,4 млрд грн;
+від закону про оподаткування банків +9,9 млрд грн ;
+ввізне мито +3,9 млрд грн;
+рентна плата за користування надрами для видобування природного газу +3,6 млрд грн;
+податок на прибуток підприємств +300 млн грн;
+збір на обов’язкове державне пенсійне страхування +353,2 млн гривень.
В сторону зменшення:
− 4% податку з державного бюджету до місцевих бюджетів -12,2 млрд гривень ;
− податок та збір на доходи фізичних осіб – 436 млн грн;
− рентна плата за користування надрами для видобування нафти та газового конденсату – 612,6 млн грн;
− акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених – 1,75 млрд грн;
− ПДВ з вироблених в Україні товарів – 8,7 млрд грн;
− вивізне мито – 330,1 млн грн;
− плата за надання державних гарантій та кредитів (позик) – 1,2 млрд грн.
Нагадаємо
Уряд подав до Верховної Ради проект Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік», підготовлений до другого читання. Як раніше повідомляв УНН, Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект Бюджету.