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Держбюджет-2024: доходи пропонують збільшили на 22 млрд грн

Київ • УНН

 • 136282 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді проект бюджету на 2024 рік, в якому ідеться про збільшення доходів на 22 млрд грн. Видатки майже залишились такими самими, одна були зменшені для деяких державний відомств, повідомляє УНН

Держбюджет-2024: доходи пропонують збільшили на 22 млрд грн

Деталі

Кабмін схвалив фінальний текст Державного бюджету України на 2024 рік для другого читання у Верховній Раді України.

Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram відмітив про збільшення доходів на 22 млрд до 1,768 трлн гривень, а також зазначив інші особливості документу.

Головні зміни до другого читання:

  • Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн;
  • Видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн;
  • Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн;
  • Зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ );
  • Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);
  • Прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %);
  • Припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол.

Железняк також підкреслив цікаві зміни по видаткам:

  • Заклали норми законопроекту №10037 про «військове ПДФО» в текст Бюджету;
  • Дозволили КМУ зробити репрофайлінг облігацій, які купив НБУ;
  • На «УкрФінКомпанію» заклали залучення 20 млрд через ОВГЗ;
  • Залишили всі гроші на серіали (445 млн грн);
  • Збільшили видатки на +357 млн на Державне космічне агентство;
  • На АМКУ додали +70% бюджету (+241 млн).

Нардеп  зазначив, що найбільші збільшення відбулись у Мінфіні (+0,68 млрд, але це сканери), МінСоц (+0,58) та МОЗ (+0,53)
Найбільші зменшення відбулись у Мінстратпром та ДСЗІ (по кожному -4,8 млрд). Також мінус МінКульт (-0,4 млн грн, це забрали Музей Голодомору) та БЕБ (-0,4 млрд грн).

Уточнення по доходам

Як зазначив Железняк, до збільшення слід віднести:
+ПДВ з ввезених на митну територію України товарів +43,4 млрд грн;
+від закону про оподаткування банків +9,9 млрд грн ;
+ввізне мито +3,9 млрд грн;
+рентна плата за користування надрами для видобування природного газу +3,6 млрд грн;
+податок на прибуток підприємств +300 млн грн;
+збір на обов’язкове державне пенсійне страхування +353,2 млн гривень.

В сторону зменшення:
− 4% податку з державного бюджету до місцевих бюджетів -12,2 млрд гривень ;
− податок та збір на доходи фізичних осіб – 436 млн грн;
− рентна плата за користування надрами для видобування нафти та газового конденсату – 612,6 млн грн;
− акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених – 1,75 млрд грн;
− ПДВ з вироблених в Україні товарів – 8,7 млрд грн;
− вивізне мито – 330,1 млн грн;
− плата за надання державних гарантій та кредитів (позик) – 1,2 млрд грн.

Нагадаємо

Уряд подав до Верховної Ради проект Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік», підготовлений до другого читання. Як раніше повідомляв УНН, Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект Бюджету.

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