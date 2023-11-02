Кабмін підготував проект Бюджету-2024 до другого читання. Законопроект уже подали до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Уряд подав до Верховної Ради проект Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік», підготовлений до другого читання. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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"Кабінет Міністрів України... подав до Верховної Ради України проект Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. номер 10000), підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 2023 р. № 3421-ІХ", - повідомив Мельничук.
Нагадаємо
19 жовтня Верховна Рада на своєму засіданні підтримала у першому читанні закон про Державний бюджет на 2024 рік.
Основні показники Держбюджету:
Доходи – у сумі 1,746,3 млрд грн;
Видатки – у сумі 3,308,9 млрд грн;
Граничний обсяг дефіциту – у сумі 1,593,6 млрд грн.
За словами нардепа Железняка, далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект Бюджету.