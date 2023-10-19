Рада ухвалила Бюджет-2024 у першому читанні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Верховна Рада сьогодні на своєму засіданні підтримала у першому читанні закон про Державний бюджет на 2024 рік, повідомляє УНН.
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"Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до Бюджету на 2024 рік. Цей перше читання Бюджету. За - 285", - написав народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк у Telegram.
Деталі
Основні показники Держбюджету:
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- Доходи – у сумі 1.746,3 млрд грн;
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- Видатки – у сумі 3.308,9 млрд грн;
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- Граничний обсяг дефіциту – у сумі 1.593,6 млрд грн.
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За словами Железняка, далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект Бюджету.
Нагадаємо
18 жовтня Верховна Рада проголосувала за основу за висновки та пропозиції народних депутатів до проекту Державного бюджету на 2024 рік.