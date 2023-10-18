Бюджет-2024: парламент завершив підготовку до першого читання

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"Усі правки до пропозицій по Бюджету 2024 розглянуті. Без жодних змін. Це зайняло лише 4 години 4 хвилини. Теж Підласа, але свій попередній рекорд не побила. Завтра голосування у першому читанні", - написав Железняк у Telegram.

Нагадаємо

18 жовтня Верховна Рада проголосувала за основу за висновки та пропозиції народних депутатів до проекту Державного бюджету на 2024 рік, але це ще не завершене перше читання - після розгляду 1600+ правок має бути голосування в цілому по висновках комітету, і коли висновки будуть ухвалені в цілому, то це називається перше читання по Бюджету.