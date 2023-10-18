Бюджет-2024: парламент провів перше голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Верховна Рада сьогодні проголосувала за основу за висновки та пропозиції народних депутатів до проекту Державного бюджету на 2024 рік, але це ще не завершене перше читання. Про це повідомив у середу народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Парламент проголосував за основу за висновки та пропозиції народних депутатів до Бюджету на 2024 рік. За - 254. Далі - розгляд 1600+ правок і потім голосування в цілому по висновках комітету. Ставити будуть зараз біля 400 правок, і таке голосування буде завтра. І коли висновки будуть прийняті в цілому, то це називається перше читання по Бюджету. Ось так заплутано", - написав Железняк у Telegram.
Нагадаємо
У Раді 20 вересня представили Бюджет на наступний рік.