Бюджет-2024: парламент провів перше голосування

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"Парламент проголосував за основу за висновки та пропозиції народних депутатів до Бюджету на 2024 рік. За - 254. Далі - розгляд 1600+ правок і потім голосування в цілому по висновках комітету. Ставити будуть зараз біля 400 правок, і таке голосування буде завтра. І коли висновки будуть прийняті в цілому, то це називається перше читання по Бюджету. Ось так заплутано", - написав Железняк у Telegram.

Нагадаємо

У Раді 20 вересня представили Бюджет на наступний рік.