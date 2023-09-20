У Раді представили Бюджет на наступний рік

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“Все. Бюджет 2024 року представлений”, - написав депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, до 01 жовтня народні депутати подають свої пропозиції до головного кошторису.

До 20 жовтня відбудеться перше голосування за Бюджет з пропозиціями депутатів.

Нагадаємо

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пріоритетними напрямками витрат бюджету 2024 року будуть оборона, соціальна підтримка та освіта. З кожної тисячі гривень із загального фонду держбюджету 800 гривень підуть на ці потреби. Але для забезпечення обороноздатності та відновлення економіки Україна потребує фінансової підтримки партнерів у розмірі близько 42 млрд доларів.

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