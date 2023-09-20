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В Раде представили Бюджет на следующий год

В Раде представили Бюджет на следующий год

Киев • УНН

 • 132367 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Верховной Раде в среду, 20 сентября, представили Государственный Бюджет на 2014 год, голосовать за него депутаты будут в октябре, сообщает УНН.

Детали

“Все. Бюджет 2024 года представлен”, - написал депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, до 01 октября народные депутаты подают свои предложения к главной смете.

До 20 октября состоится первое голосование за Бюджет с предложениями депутатов.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приоритетными направлениями расходов бюджета 2024 года будут оборона, социальная поддержка и образование. Из каждой тысячи гривен из общего фонда госбюджета 800 гривен пойдут на эти нужды. Но для обеспечения обороноспособности и восстановления экономики Украина нуждается в финансовой поддержке партнеров в размере около 42 млрд долларов.

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