Кабмин подготовил проект Бюджета-2024 ко второму чтению. Законопроект уже подали в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правительство подало в Верховную Раду проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», подготовленный ко второму чтению. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Кабинет Министров Украины... подал в Верховную Раду Украины проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» (регистр. номер 10000), подготовленный ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады, одобренными Постановлением Верховной Рады Украины от 19 октября 2023 г. № 3421-ІХ", - сообщил Мельничук.
Напомним
19 октября Верховная Рада на своем заседании поддержала в первом чтении закон о Государственном бюджете на 2024 год.
Основные показатели Госбюджета:
Доходы – в сумме 1,746,3 млрд грн;
Расходы – в сумме 3,308,9 млрд грн;
Предельный объем дефицита – в сумме 1,593,6 млрд грн.
По словам нардепа Железняка, далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект Бюджета.