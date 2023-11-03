Госбюджет-2024: доходы предлагают увеличить на 22 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Кабинет министров предложил Верховной Раде проект бюджета на 2024 год, в котором говорится об увеличении доходов на 22 млрд грн. Расходы почти остались такими же, только были уменьшены для некоторых государственных ведомств, сообщает УНН.
Детали
Кабмин одобрил финальный текст Государственного бюджета Украины на 2024 год для второго чтения в Верховной Раде Украины.
Народный депутат Ярослав Железняк в Telegram отметил об увеличении доходов на 22 млрд до 1,768 трлн гривен, а также отметил другие особенности документа.
Главные изменения ко второму чтению:
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- Доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн и они составляют 1,768 трлн грн;
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- Расходы почти остались такими же 3,35 трлн грн;
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- Дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн и теперь составляет 1,57 трлн грн;
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- Внешние заимствования уменьшили на на 103,5 млрд (с 42,9 млрд $ до 41$);
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- Прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6 % (в первом чтении было 5%);
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- Прогноз по инфляции 9,7% (в первом чтении было 10,8 %);
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- Предположений по курсу гривны – в среднем за год 40,7 грн за долл.
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Железняк также подчеркнул интересные изменения по расходам:
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- Заложили нормы законопроекта №10037 о «военном НДФЛ» в текст Бюджета;
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- Разрешили КМУ сделать репрофайлинг облигаций, которые купил НБУ;
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- На «УкрФинКомпанию» заложили привлечение 20 млрд через ОВГЗ;
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- Оставили все деньги на сериалы (445 млн грн);
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- Увеличили расходы на +357 млн на Государственное космическое агентство;
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- На АМКУ добавили +70% бюджета (+241 млн).
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Нардеп отметил, что наибольшие увеличения произошли в Минфине (+0,68 млрд, но это сканеры), МинСоц (+0,58) и Минздраве (+0,53)
Наибольшие уменьшения произошли в Минстратпром и ГСЗИ (по каждому -4,8 млрд). Также минус МинКульт (-0,4 млн грн, это забрали Музей Голодомора) и БЭБ (-0,4 млрд грн).
Уточнение по доходам
Как отметил Железняк, к увеличению следует отнести:
+НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров +43,4 млрд грн;
+от закона о налогообложении банков +9,9 млрд грн;
+ввозная пошлина +3,9 млрд грн;
+рентная плата за пользование недрами для добычи природного газа +3,6 млрд грн;
+налог на прибыль предприятий +300 млн грн;
+сбор на обязательное государственное пенсионное страхование +353,2 млн гривен.
В сторону уменьшения:
− 4% налога из государственного бюджета в местные бюджеты -12,2 млрд гривен;
− налог и сбор на доходы физических лиц – 436 млн грн;
− рентная плата за пользование недрами для добычи нефти и газового конденсата – 612,6 млн грн;
− акцизный налог с произведенных в Украине и с ввезенных – 1,75 млрд грн;
− НДС с произведенных в Украине товаров – 8,7 млрд грн;
− вывозная пошлина – 330,1 млн грн;
− плата за предоставление государственных гарантий и кредитов (займов) – 1,2 млрд грн.
Напомним
Правительство подало в Верховную Раду проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», подготовленный ко второму чтению. Как ранее сообщал УНН, Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект Бюджета.