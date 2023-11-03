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Госбюджет-2024: доходы предлагают увеличить на 22 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Кабинет министров предложил Верховной Раде проект бюджета на 2024 год, в котором говорится об увеличении доходов на 22 млрд грн. Расходы почти остались такими же, только были уменьшены для некоторых государственных ведомств, сообщает УНН

Госбюджет-2024: доходы предлагают увеличить на 22 млрд грн

Детали

Кабмин одобрил финальный текст Государственного бюджета Украины на 2024 год для второго чтения в Верховной Раде Украины.

Народный депутат Ярослав Железняк в Telegram отметил об увеличении доходов на 22 млрд до 1,768 трлн гривен, а также отметил другие особенности документа.

Главные изменения ко второму чтению:

  • Доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн и они составляют 1,768 трлн грн;
  • Расходы почти остались такими же 3,35 трлн грн;
  • Дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн и теперь составляет 1,57 трлн грн;
  • Внешние заимствования уменьшили на на 103,5 млрд (с 42,9 млрд $ до 41$);
  • Прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6 % (в первом чтении было 5%);
  • Прогноз по инфляции 9,7% (в первом чтении было 10,8 %);
  • Предположений по курсу гривны – в среднем за год 40,7 грн за долл.

Железняк также подчеркнул интересные изменения по расходам:

  • Заложили нормы законопроекта №10037 о «военном НДФЛ» в текст Бюджета;
  • Разрешили КМУ сделать репрофайлинг облигаций, которые купил НБУ;
  • На «УкрФинКомпанию» заложили привлечение 20 млрд через ОВГЗ;
  • Оставили все деньги на сериалы (445 млн грн);
  • Увеличили расходы на +357 млн на Государственное космическое агентство;
  • На АМКУ добавили +70% бюджета (+241 млн).

Нардеп  отметил, что наибольшие увеличения произошли в Минфине (+0,68 млрд, но это сканеры), МинСоц (+0,58) и Минздраве (+0,53)
Наибольшие уменьшения произошли в Минстратпром и ГСЗИ (по каждому -4,8 млрд). Также минус МинКульт (-0,4 млн грн, это забрали Музей Голодомора) и БЭБ (-0,4 млрд грн).

Уточнение по доходам

Как отметил Железняк, к увеличению следует отнести:
+НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров +43,4 млрд грн;
+от закона о налогообложении банков +9,9 млрд грн;
+ввозная пошлина +3,9 млрд грн;
+рентная плата за пользование недрами для добычи природного газа +3,6 млрд грн;
+налог на прибыль предприятий +300 млн грн;
+сбор на обязательное государственное пенсионное страхование +353,2 млн гривен.

В сторону уменьшения:
− 4% налога из государственного бюджета в местные бюджеты -12,2 млрд гривен;
− налог и сбор на доходы физических лиц – 436 млн грн;
− рентная плата за пользование недрами для добычи нефти и газового конденсата – 612,6 млн грн;
− акцизный налог с произведенных в Украине и с ввезенных – 1,75 млрд грн;
− НДС с произведенных в Украине товаров – 8,7 млрд грн;
− вывозная пошлина – 330,1 млн грн;
− плата за предоставление государственных гарантий и кредитов (займов) – 1,2 млрд грн.

Напомним

Правительство подало в Верховную Раду проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», подготовленный ко второму чтению. Как ранее сообщал УНН, Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект Бюджета.

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