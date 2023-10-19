Шмигаль обговорив виклики воєнного часу зі священниками
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив виклики воєнного часу із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Про це Денис Шмигаль написав в своєму telegram-каналі.
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«Провели зустріч із представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Обговорили спільні виклики воєнного часу та як їм протидіяти»,- написав прем’єр.
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Він підкреслив, що держава високо цінує роль церков і релігійних інститутів у зміцненні обороноздатності України. Зокрема він відзначив розвиток військового капеланства, досвід якого дозволяє вдосконалити систему військового духовенства.
Наостанок Щмигаль додав, що уряд буде максимально сприяти синхронній роботі релігійних організацій з державою в таких сферах, як гуманітарна і психологічна допомога, розміщення й підтримка вимушених переселенців, різноманітні соціальні проєкти, адвокація України на міжнародній арені, тощо.
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