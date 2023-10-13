На окупованих територіях росіяни замінюють місцевих священиків на "своїх" - Центр нацспротиву

Деталі

У повідомленні вказується, що ворог примусово включає релігійні громади УПЦ МП до складу російської православної церкви.

Цитата

"Тих священиків, що відмовляються йти на співпрацю з ворогом, при цьому замінюють на відряджених окупантів із РПЦ. Крім цього, представники РПЦ також займають посади в інших церковних громадах на ТОТ, наприклад, в захоплених храмах ПЦУ. Особлива увага при цьому приділяється Маріуполю", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Крім того, у ЦНС заявили, що так звані "священики" з РПЦ при цьому займаються агентурною діяльністю на тимчасово окупованих територіях, збираючи дані про патріотично налаштованих парафіян та священнослужителів. Ці дані потім передаються російським спецслужбам.

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