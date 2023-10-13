На оккупированных территориях россияне заменяют местных священников на "своих" - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские захватчики продолжают притеснять религиозные общины на временно оккупированных территориях и заменяют местных священников на своих. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
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В сообщении указывается, что враг принудительно включает религиозные общины УПЦ МП в состав русской православной церкви.
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"Тех священников, которые отказываются идти на сотрудничество с врагом, при этом заменяют на командированных оккупантов из РПЦ. Кроме этого, представители РПЦ также занимают должности в других церковных общинах на ВОТ, например, в захваченных храмах ПЦУ. Особое внимание при этом уделяется Мариуполю", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в ЦНС заявили, что так называемые "священники" из РПЦ при этом занимаются агентурной деятельностью на временно оккупированных территориях, собирая данные о патриотически настроенных прихожанах и священнослужителях. Эти данные затем передаются российским спецслужбам.
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