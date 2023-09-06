Шмигаль обговорив із прем’єркою Данії військову допомогу Україні: про F-16 теж згадували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, яка приїхала із дипломатичним візитом у Київ. Вони обговорили питання військової допомоги для України. Зокрема, літаків F-16. Про це український прем’єр повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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“Цінуємо військову допомогу данських партнерів, зокрема ініціативу з надання літаків F-16. Це потужний внесок у гарантування безпеки та стримування російської агресії. Сьогоднішній терористичний акт росіян у місті Костянтинівка ще раз підкреслює необхідність захистити наше небо й зберегти життя людей”, — наголосив Шмигаль.
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Окремо Денис Шмигаль подякував Данії за допомогу у відновленні Миколаєва. Сторони також обговорили гуманітарне розмінування українських територій.
Шмигаль висловив подяку данській стороні за підтримку Формули миру президента України та солідарність з українським народом.
Окремо Глава українського уряду подякував народу Данії за прихисток українських біженців, та висловив переконання, що у майбутньому стосунки між Україною та Данією будуть лише міцнішати.
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Данія належить до кола країн, які найактивніше підтримують Україну в боротьбі з російським загарбником. Уряд цієї країни планує наступного року збільшити допомогу Україні на понад 40 млн євро. Також Данія анонсувала передачу нашій державі 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16.