Шмигаль обговорив із прем’єркою Данії військову допомогу Україні: про F-16 теж згадували

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“Цінуємо військову допомогу данських партнерів, зокрема ініціативу з надання літаків F-16. Це потужний внесок у гарантування безпеки та стримування російської агресії. Сьогоднішній терористичний акт росіян у місті Костянтинівка ще раз підкреслює необхідність захистити наше небо й зберегти життя людей”, — наголосив Шмигаль.

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Окремо Денис Шмигаль подякував Данії за допомогу у відновленні Миколаєва. Сторони також обговорили гуманітарне розмінування українських територій.

Шмигаль висловив подяку данській стороні за підтримку Формули миру президента України та солідарність з українським народом.

Окремо Глава українського уряду подякував народу Данії за прихисток українських біженців, та висловив переконання, що у майбутньому стосунки між Україною та Данією будуть лише міцнішати.

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Данія належить до кола країн, які найактивніше підтримують Україну в боротьбі з російським загарбником. Уряд цієї країни планує наступного року збільшити допомогу Україні на понад 40 млн євро. Також Данія анонсувала передачу нашій державі 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16.