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Шмигаль обсудил с премьером Дании военную помощь Украине: о F-16 тоже вспоминали

Киев • УНН

 • 329756 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая приехала с дипломатическим визитом в Киев. Они обсудили вопросы военной помощи для Украины. В частности, самолетов F-16. Об этом украинский премьер сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Цитата

“Ценим военную помощь датских партнеров, в частности инициативу по предоставлению самолетов F-16. Это мощный вклад в обеспечение безопасности и сдерживание российской агрессии. Сегодняшний террористический акт россиян в городе Константиновка еще раз подчеркивает необходимость защитить наше небо и сохранить жизни людей”, — отметил Шмыгаль.

Детали

Отдельно Денис Шмыгаль поблагодарил Данию за помощь в восстановлении Николаева. Стороны также обсудили гуманитарное разминирование украинских территорий.

Шмыгаль выразил благодарность датской стороне за поддержку Формулы мира Президента Украины и солидарность с украинским народом.

Отдельно Глава украинского правительства поблагодарил народ Дании за приют украинских беженцев, и выразил убеждение, что в будущем отношения между Украиной и Данией будут только крепнуть.

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Дополнительно

Дания принадлежит к числу стран, которые наиболее активно поддерживают Украину в борьбе с российским захватчиком. Правительство этой страны планирует в следующем году увеличить помощь Украине более чем на 40 млн евро. Также Дания анонсировала передачу нашему государству 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16.

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