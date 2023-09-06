Шмигаль обсудил с премьером Дании военную помощь Украине: о F-16 тоже вспоминали

Цитата

“Ценим военную помощь датских партнеров, в частности инициативу по предоставлению самолетов F-16. Это мощный вклад в обеспечение безопасности и сдерживание российской агрессии. Сегодняшний террористический акт россиян в городе Константиновка еще раз подчеркивает необходимость защитить наше небо и сохранить жизни людей”, — отметил Шмыгаль.

Детали

Отдельно Денис Шмыгаль поблагодарил Данию за помощь в восстановлении Николаева. Стороны также обсудили гуманитарное разминирование украинских территорий.

Шмыгаль выразил благодарность датской стороне за поддержку Формулы мира Президента Украины и солидарность с украинским народом.

Отдельно Глава украинского правительства поблагодарил народ Дании за приют украинских беженцев, и выразил убеждение, что в будущем отношения между Украиной и Данией будут только крепнуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на Аллее смелости открыли именную табличку премьер-министра Дании Метте Фредериксен

Дополнительно

Дания принадлежит к числу стран, которые наиболее активно поддерживают Украину в борьбе с российским захватчиком. Правительство этой страны планирует в следующем году увеличить помощь Украине более чем на 40 млн евро. Также Дания анонсировала передачу нашему государству 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16.