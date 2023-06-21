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Шмигаль на конференції у Лондоні назвав 10 аспектів відбудови України

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні озвучив десять аспектів відбудови України, серед яких, зокрема, - оцінка збитків, "швидке відновлення", регіональний підхід, прозорість, джерела фінансування, залучення приватного сектору, передає кореспондент УНН.

Шмигаль на конференції у Лондоні назвав 10 аспектів відбудови України

Цитата

"Нам потрібно досягти довгострокової стабільності, безпеки та процвітання України та регіону. Ми вже розпочали свій довгий і важкий шлях до відбудови України. Рік тому в Лугано ми провели першу велику конференцію з відновлення України. На тій конференції наші дискусії в основному були навколо планів, дорожніх карт, викликів і перспектив.

Рік потому, тут, у Лондоні, наша розмова виходить за рамки планів і охоплює також помітні досягнення. Зараз ми розглядаємо десять ключових аспектів відновлення України, які дають нам змогу визначитися, де ми є, куди ми йдемо та що ще нам потрібно зробити", - заявив прем'єр.

Деталі

За його словами, першим аспектом є "незалежна, професійна та прозора" оцінка збитків і потреб у реконструкції України. Шмигаль нагадав, що Київ спільно зі Світовим банком, Європейською комісією та ООН створили такий інструмент і провели швидку оцінку збитків і потреб.

"Станом на 21 лютого цього року потреби у реконструкції вже досягли 411 мільярдів доларів. Це безпрецедентна цифра. На жаль, вона поки що не враховує багато втрат, включно зі збитками, завданими жахливим терактом, здійсненим російськими військами на Каховській ГЕС", - сказав він.

Прем'єр підкреслив, що програма масштабного відновлення України буде "безпрецедентною", і це буде "найбільший проєкт реконструкції в Європі з часів Другої світової війни".

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Другим аспектом він назвав етапи відновлення. Шмигаль повідомив, що першим етапом є "швидке відновлення" ("fast recovery"), який зараз активно реалізовують. Згідно з оцінками Світового банку, цього року Україні потрібно 14,1 мільярда доларів для таких пріоритетних проєктів. Другим етапом є довготривала відбудова, і зараз українська влада починає складати план її реалізації, поінформував прем'єр.

Третій аспект, за словами Шмигаля, - пріоритети відбудови України. У цьому році, сказав він, уряд визначив п'ять ключових сфер: енергетична, гуманітарна, житлова, а також розмінування, критична та соціальна інфраструктура, підтримка економіки. Прем'єр висловив сподівання, що у Лондоні вдасться мобілізувати всю суму, а саме 14,1 мільярда доларів, для виконання першочергових завдань.

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Четвертим аспектом є архітектура відбудови, продовжив Шмигаль. Як він підкреслив, реалізація проєктів потребує "особливої архітектури відновлення" та регулярних платформ для співпраці. 

"Ми активно залучаємо регіональну владу, що є важливим елементом реформи децентралізації. Поряд із внутрішньою архітектурою відновлення ми створили новий механізм регулярної взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Це Міжвідомча координаційна платформа донорів України, представником України в ній буде віце-прем’єр-міністр з питань відновлення", - поінформував він.

За словами Шмигаля, п'ятий аспект відновлення - це прозорість. 

"Українська відбудова має стати синонімом прозорості. Минулого місяця ми представили екосистему цифрового відновлення для підзвітного управління, або DREAM, як ми її називаємо. Екосистема дозволить контролювати кожен етап будь-якого проєкту відновлення за дуже короткий проміжок часу. У систему вже внесено понад 5000 ділянок для відбудови", - розповів він.

Шостий аспект для відновлення України – це параметричний підхід і принцип "побудувати краще", зазначив прем'єр. Він пояснив, що параметричним підходом є принцип, коли держава задає загальну політику та загальні вимоги.

"Що це означає на практиці? Наприклад, ми на законодавчому рівні встановили нові вимоги до будівництва житлових будинків, зокрема, щоб вони тепер мали бомбосховище. Ми також розробили вимоги до шкіл і лікарень і створюємо громадські центри безпеки. Енергоефективність, зелені технології, безпека, все це має бути обов’язковою частиною нової інфраструктури при відновленні", - розповів Шмигаль.

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Сьомим аспектом, поінформував прем'єр, є регіональний підхід, коли міжнародні країни-партнери беруть патронат над регіонами та громадами в Україні та допомагають реалізовувати проєкти відновлення. На сьогодні 30 країн підписали декларацію про підтримку такої ініціативи, а протягом минулого року понад 300 територіальних громад України підписали 1500 угод про партнерство, зазначив Шмигаль.

"Майже 60 країн допомагають нашим містам, містечкам і селам відновлюватися. Нині реалізовано або реалізовується спільно з країнами-партнерами чи міжнародними організаціями понад 200 проєктів", - відзначив він. 

Восьмим аспектом відновлення України є джерела його фінансування, а дев'ятим - залучення приватного сектору. Шмигаль зазначив, що "ефективне та швидке" відновлення неможливе без залучення приватного капіталу та приватних інвестицій. Він розповів, що Україна вже пропонує міжнародному капіталу проєкти, інвестиційні можливості. 

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Десятий аспект, підкреслив Шмигаль, - це те, що Україна змінюється.

"Відновлення України – це не лише відбудова електростанцій, доріг, будинків чи лікарень. Відбудова України – це також і трансформація нашої країни, і нова якість інституцій, і новий життєвий простір, і нова європейська Україна. Зміни в планах і реформи чітко відповідають нашим прагненням стати членом ЄС. Ми розуміємо, що Україна має змінюватися, і Україна зараз трансформується", - наголосив він.

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Підсумовуючи, Шмигаль заявив, що Україна "перемагає", і її перемога "стане початком оновленої та сильнішої Європи". Він подякував партнерам за допомогу у боротьбі за свободу і незалежність, і підкреслив, що "ми єдині в захисті, і будемо єдині у відновленні".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) заявив, що поки українські військові уже проводять контрнаступальні дії, у Лондоні на міжнародній конференції з відновлення, запускається контрнаступ проти руйнування, яке завдали росіяни в Україні.

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