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Україна разом із DFC та USAID напрацьовують механізми страхування воєнних ризиків

Україна разом із DFC та USAID напрацьовують механізми страхування воєнних ризиків

Київ • УНН

 • 474895 перегляди

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Уряд разом із Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку DFC та Агентством США з міжнародного розвитку USAID напрацьовують механізми страхування воєнних ризиків. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні в Києві з гендиректором корпорації Скоттом Нейтаном, USAID, посольством США обговорили практичні кроки реалізації меморандуму, які дозволять мобілізувати приватний капітал для України. Напрацьовуємо механізми страхування воєнних ризиків. Скоординували також потреби для відновлення енергетичної системи, пошкодженої внаслідок російських атак. Дякуємо партнерам за увагу до питання відбудови України" - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні 12 квітня разом із Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку DFC та Агентством США з міжнародного розвитку USAID підписали меморандум щодо залучення інвестицій в Україну.

"Згідно з цим документом, Міністерство економіки України за підтримки USAID надасть допомогу у визначенні та розробці проєктів, які пропонуються приватним бізнесом, для їх можливої підтримки з боку DFC. У свою чергу, DFC має намір налагодити співпрацю з Мінекономіки, яка сприятиме кращому розумінню інвестиційних вимог корпорації", -  повідомило USAID в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль: міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки

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