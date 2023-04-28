Украина вместе с DFC и USAID нарабатывают механизмы страхования военных рисков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство вместе с Американской корпорацией по финансированию международного развития DFC и Агентством США по международному развитию USAID нарабатывают механизмы страхования военных рисков. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня в Киеве с гендиректором корпорации Скоттом Нейтаном, USAID, посольством США обсудили практические шаги реализации меморандума, которые позволят мобилизовать частный капитал для Украины. Нарабатываем механизмы страхования военных рисков. Скоординировали также потребности для восстановления энергетической системы, поврежденной в результате российских атак. Спасибо партнерам за внимание к вопросу восстановления Украины" - сообщил Шмыгаль в Telegram.
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Вашингтоне 12 апреля вместе с Американской корпорацией по финансированию международного развития DFC и Агентством США по международному развитию USAID подписали меморандум по привлечению инвестиций в Украину.
"Согласно этому документу, Министерство экономики Украины при поддержке USAID окажет помощь в определении и разработке проектов, предлагаемых частным бизнесом, для их возможной поддержки со стороны DFC. В свою очередь, DFC намерена наладить сотрудничество с Минэкономики, которое будет способствовать лучшему пониманию инвестиционных требований корпорации", - сообщило USAID в Facebook.
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