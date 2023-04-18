Відновлення України почнеться вже цього року: Шмигаль назвав необхідну суму для відповідних проектів

Цитата

“Одна з ключових тем обговорення під час візиту до США – план відновлення України. Таке відновлення починається вже цього року, і нам потрібно мобілізувати 14,1 млрд доларів США для відповідних проектів відновлення”, – поінформував Шмигаль.

Деталі

Голова Уряду повідомив, що Україна отримала підтвердження від міністерки фінансів США Джанет Йеллен про виділення 1,5 млрд доларів на швидке відновлення, та ще плюс 800 млн доларів на енергетичне відновлення.

Одним із ключових партнерів у відновленні стане Світовий банк. Зокрема, є домовленість активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни вже зараз.

Так, у сфері енергетики започатковано проект “Repower” на 500 млн доларів. За словами Шмигаля, у Вашингтоні минулого тижня підписано угоду на 200 млн доларів для відновлення нашої енергетики та систем теплопостачання в українських містах.

У сфері транспортної інфраструктури – проект “ReLink”. Бюджет цєї програми 585 млн доларів.

У сфері охорони здоров’я та відновлення лікарень – проект “Hill Ukraine. Загальний обсяг програми 368 млн доларів.

“Крім того, із групою Світового Банку домовилися про спеціальну програму для реагування на виклики та для відновлення України. Завдяки цій програмі зможемо залучити від Міжнародного банку реконструкцій та розвитку до 6 млрд доларів додаткового фінансування. Ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури. Тепер очікуємо затвердження програми та її старт вже цього року”, – додав Шмигаль.

Водночас прем’єр-міністр повідомив про обсяг фінансової допомоги, яку надали країни-партнери, та яку погодилися виділити у майбутньому.

Так, Україна отримала підтвердження нової програми з МВФ, яка є частиною довгострокової підтримки на загальну суму 115 млрд доларів. Це кошти, які забезпечать стабільність нашої економіки та фінансової системи.

З 24 лютого минулого року США надали Україні 15,5 млрд доларів бюджетної підтримки. Наразі Україна отримала запевнення від міністерки фінансів США про додаткову фінансову допомогу до вересня.

“Також про наміри виділити додаткові 3,1 млрд євро говорили з міністром фінансів Німеччини. Франція планує виділити 2 млрд євро в межах довгострокового фінансування. Данія створює спеціальний фонд на підтримку України на 1 млрд євро. Швейцарія виділяє 1,8 млрд франків на найближчі роки”, – перелічив голова уряду.

Окремо Шмигаль закцентував на домовленостях із Японією. Окрім довгострокової програми підтримки, Японія – перша країна, яка робить внесок на 23 млн доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.

Це внесок до MIGA – Міжнародної агенції, який дозволить набагато легше повернути Україні приватні іноземні інвестиції.

“У США ми також підписали меморандум із DFC та USAID щодо підтримки залучень інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проектів відновлення та розвитку”, – констатував прем’єр-міністр України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль анонсував плани розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи