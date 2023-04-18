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Восстановление Украины начнется уже в этом году: Шмыгаль назвал необходимую сумму для соответствующих проектов

Восстановление Украины начнется уже в этом году: Шмыгаль назвал необходимую сумму для соответствующих проектов

Киев • УНН

 • 670101 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Восстановление Украины начнется уже в этом году, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, добавив, что для этого необходимо мобилизовать 14,1 млрд долларов США для соответствующих проектов восстановления, передает УНН.

Цитата

“Одна из ключевых тем обсуждения во время визита в США – план восстановления Украины. Такое восстановление начинается уже в этом году, и нам нужно мобилизовать 14,1 млрд долларов США для соответствующих проектов восстановления”, – проинформировал Шмыгаль.

Детали

Глава правительства сообщил, что Украина получила подтверждение от министра финансов США Джанет Йеллен о выделении 1,5 млрд долларов на быстрое восстановление, и еще плюс 800 млн долларов на энергетическое восстановление.

Одним из ключевых партнеров в восстановлении станет Всемирный банк. В частности, есть договоренность активизировать совместные тематические программы для восстановления нашей страны уже сейчас.

Так, в сфере энергетики начат проект “Repower” на 500 млн долларов. По словам Шмыгаля, в Вашингтоне на прошлой неделе подписано соглашение на 200 млн долларов для восстановления нашей энергетики и систем теплоснабжения в украинских городах.

В сфере транспортной инфраструктуры – проект “ReLink”. Бюджет этой программы 585 млн долларов.

В сфере здравоохранения и восстановления больниц – проект “Hill Ukraine". Общий объем программы 368 млн долларов.

“Кроме того, с группой Всемирного Банка договорились о специальной программе для реагирования на вызовы и для восстановления Украины. Благодаря этой программе сможем привлечь от Международного банка реконструкции и развития до 6 млрд долларов дополнительного финансирования. Эти средства пойдут на восстановление объектов критической, социальной и транспортной инфраструктуры. Теперь ожидаем утверждения программы и ее старт уже в этом году”, – добавил Шмыгаль.

В то же время премьер-министр сообщил об объеме финансовой помощи, которую предоставили страны-партнеры, и которую согласились выделить в будущем.

Так, Украина получила подтверждение новой программы с МВФ, которая является частью долгосрочной поддержки на общую сумму 115 млрд долларов. Это средства, которые обеспечат стабильность нашей экономики и финансовой системы.

С 24 февраля прошлого года США предоставили Украине 15,5 млрд долларов бюджетной поддержки. Сейчас Украина получила заверения от министра финансов США о дополнительной финансовой помощи до сентября.

“Также о намерениях выделить дополнительные 3,1 млрд евро говорили с министром финансов Германии. Франция планирует выделить 2 млрд евро в рамках долгосрочного финансирования. Дания создает специальный фонд в поддержку Украины на 1 млрд евро. Швейцария выделяет 1,8 млрд франков на ближайшие годы”, – перечислил глава правительства.

Отдельно Шмыгаль акцентировал на договоренностях с Японией. Кроме долгосрочной программы поддержки, Япония – первая страна, которая делает вклад на 23 млн долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

Это вклад в MIGA – Международное агентство, который позволит гораздо легче вернуть Украине частные иностранные инвестиции.

“В США мы также подписали меморандум с DFC и USAID по поддержке привлечений инвестиций в Украину для воплощения приоритетных проектов восстановления и развития”, – констатировал премьер-министр Украины.

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