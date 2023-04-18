Восстановление Украины начнется уже в этом году: Шмыгаль назвал необходимую сумму для соответствующих проектов

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“Одна из ключевых тем обсуждения во время визита в США – план восстановления Украины. Такое восстановление начинается уже в этом году, и нам нужно мобилизовать 14,1 млрд долларов США для соответствующих проектов восстановления”, – проинформировал Шмыгаль.

Детали

Глава правительства сообщил, что Украина получила подтверждение от министра финансов США Джанет Йеллен о выделении 1,5 млрд долларов на быстрое восстановление, и еще плюс 800 млн долларов на энергетическое восстановление.

Одним из ключевых партнеров в восстановлении станет Всемирный банк. В частности, есть договоренность активизировать совместные тематические программы для восстановления нашей страны уже сейчас.

Так, в сфере энергетики начат проект “Repower” на 500 млн долларов. По словам Шмыгаля, в Вашингтоне на прошлой неделе подписано соглашение на 200 млн долларов для восстановления нашей энергетики и систем теплоснабжения в украинских городах.

В сфере транспортной инфраструктуры – проект “ReLink”. Бюджет этой программы 585 млн долларов.

В сфере здравоохранения и восстановления больниц – проект “Hill Ukraine". Общий объем программы 368 млн долларов.

“Кроме того, с группой Всемирного Банка договорились о специальной программе для реагирования на вызовы и для восстановления Украины. Благодаря этой программе сможем привлечь от Международного банка реконструкции и развития до 6 млрд долларов дополнительного финансирования. Эти средства пойдут на восстановление объектов критической, социальной и транспортной инфраструктуры. Теперь ожидаем утверждения программы и ее старт уже в этом году”, – добавил Шмыгаль.

В то же время премьер-министр сообщил об объеме финансовой помощи, которую предоставили страны-партнеры, и которую согласились выделить в будущем.

Так, Украина получила подтверждение новой программы с МВФ, которая является частью долгосрочной поддержки на общую сумму 115 млрд долларов. Это средства, которые обеспечат стабильность нашей экономики и финансовой системы.

С 24 февраля прошлого года США предоставили Украине 15,5 млрд долларов бюджетной поддержки. Сейчас Украина получила заверения от министра финансов США о дополнительной финансовой помощи до сентября.

“Также о намерениях выделить дополнительные 3,1 млрд евро говорили с министром финансов Германии. Франция планирует выделить 2 млрд евро в рамках долгосрочного финансирования. Дания создает специальный фонд в поддержку Украины на 1 млрд евро. Швейцария выделяет 1,8 млрд франков на ближайшие годы”, – перечислил глава правительства.

Отдельно Шмыгаль акцентировал на договоренностях с Японией. Кроме долгосрочной программы поддержки, Япония – первая страна, которая делает вклад на 23 млн долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

Это вклад в MIGA – Международное агентство, который позволит гораздо легче вернуть Украине частные иностранные инвестиции.

“В США мы также подписали меморандум с DFC и USAID по поддержке привлечений инвестиций в Украину для воплощения приоритетных проектов восстановления и развития”, – констатировал премьер-министр Украины.

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