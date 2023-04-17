Шмигаль анонсував плани розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про плани розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи. Про це УНН пише з посиланням на його Телеграм-канал.
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"Скоординували потреби та співпрацю з відновлення з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ", - написав прем’єр.
Деталі
Він зазначив, що наразі планується зосередити діяльність на десятьох ключових напрямах і реформах, серед яких:
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- розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;
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- реформа сектору цивільної безпеки;
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- оновлена ветеранська політика;
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- реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію;
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- відновлення;
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- масштабна соціальна реформа;
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- проєкти підтримки бізнесу; нові напрями в реформі освіти; реформа митниці; реформа державного управління.
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"Дякую партнерам за готовність підтримати пріоритети уряду, команді Офісу реформ та проєкту URA за щоденну роботу", - підсумував прем'єр.
Доповнення
Світовий банк, Організація Об’єднаних Націй, Європейська комісія та Україна нещодавно підрахували, що відновлення України буде коштувати 411 мільярдів доларів, що значно перевищує попередні оцінки в 349 мільярдів доларів.