Шмыгаль анонсировал планы разработки новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах разработки новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы. Об этом УНН пишет со ссылкой на его Телеграмм-канал.
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"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, которые заставляют переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", - написал премьер.
Детали
Он отметил, что сейчас планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах, среди которых:
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- разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;
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- реформа сектора гражданской безопасности;
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- обновленная ветеранская политика;
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- реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию;
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- восстановление;
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- масштабная социальная реформа;
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- проекты поддержки бизнеса; новые направления в реформе образования; реформа таможни; реформа государственного управления.
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"Спасибо партнерам за готовность поддержать приоритеты правительства, команде Офиса реформ и проекту URA за ежедневную работу", - подытожил премьер.
Дополнение
Всемирный банк, Организация Объединенных Наций, Европейская комиссия и Украина недавно подсчитали, что восстановление Украины будет стоить 411 миллиардов долларов, что значительно превышает предыдущие оценки в 349 миллиардов долларов.