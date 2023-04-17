Шмыгаль анонсировал планы разработки новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы

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"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, которые заставляют переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", - написал премьер.

Детали

Он отметил, что сейчас планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах, среди которых:



разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;



реформа сектора гражданской безопасности;



обновленная ветеранская политика;



реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию;



восстановление;



масштабная социальная реформа;



проекты поддержки бизнеса; новые направления в реформе образования; реформа таможни; реформа государственного управления.



"Спасибо партнерам за готовность поддержать приоритеты правительства, команде Офиса реформ и проекту URA за ежедневную работу", - подытожил премьер.

Дополнение

Всемирный банк, Организация Объединенных Наций, Европейская комиссия и Украина недавно подсчитали, что восстановление Украины будет стоить 411 миллиардов долларов, что значительно превышает предыдущие оценки в 349 миллиардов долларов.