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Шмыгаль анонсировал планы разработки новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы

Шмыгаль анонсировал планы разработки новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы

Киев • УНН

 • 780370 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах разработки новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы. Об этом УНН пишет со ссылкой на его Телеграмм-канал.

Цитата

"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, которые заставляют переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", - написал премьер.

Детали

Он отметил, что сейчас планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах, среди которых:

  • разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;
  • реформа сектора гражданской безопасности;
  • обновленная ветеранская политика;
  • реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию;
  • восстановление;
  • масштабная социальная реформа;
  • проекты поддержки бизнеса; новые направления в реформе образования; реформа таможни; реформа государственного управления.

"Спасибо партнерам за готовность поддержать приоритеты правительства, команде Офиса реформ и проекту URA за ежедневную работу", - подытожил премьер.

Дополнение

Всемирный банк, Организация Объединенных Наций, Европейская комиссия и Украина недавно подсчитали, что восстановление Украины будет стоить 411 миллиардов долларов, что значительно превышает предыдущие оценки в 349 миллиардов долларов.

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