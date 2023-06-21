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Шмыгаль на конференции в Лондоне назвал 10 аспектов восстановления Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне озвучил десять аспектов восстановления Украины, среди которых, в частности, - оценка ущерба, "быстрое восстановление", региональный подход, прозрачность, источники финансирования, привлечение частного сектора, передает корреспондент УНН.

Шмыгаль на конференции в Лондоне назвал 10 аспектов восстановления Украины

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"Нам нужно достичь долгосрочной стабильности, безопасности и процветания Украины и региона. Мы уже начали свой долгий и трудный путь к восстановлению Украины. Год назад в Лугано мы провели первую большую конференцию по восстановлению Украины. На той конференции наши дискуссии в основном были вокруг планов, дорожных карт, вызовов и перспектив.

Год спустя, здесь, в Лондоне, наш разговор выходит за рамки планов и охватывает также заметные достижения. Сейчас мы рассматриваем десять ключевых аспектов восстановления Украины, которые позволяют нам определиться, где мы есть, куда мы идем и что еще нам нужно сделать", - заявил премьер.

Детали

По его словам, первым аспектом является "независимая, профессиональная и прозрачная" оценка убытков и потребностей в реконструкции Украины. Шмыгаль напомнил, что Киев совместно со Всемирным банком, Европейской комиссией и ООН создали такой инструмент и провели быструю оценку ущерба и потребностей.

"По состоянию на 21 февраля этого года потребности в реконструкции уже достигли 411 миллиардов долларов. Это беспрецедентная цифра. К сожалению, она пока не учитывает многие потери, включая ущерб, нанесенный ужасным терактом, совершенным российскими войсками на Каховской ГЭС", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что программа масштабного восстановления Украины будет "беспрецедентной", и это будет "крупнейший проект реконструкции в Европе со времен Второй мировой войны".

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Вторым аспектом он назвал этапы восстановления. Шмыгаль сообщил, что первым этапом является "быстрое восстановление" ("fast recovery"), который сейчас активно реализовывают. Согласно оценкам Всемирного банка, в этом году Украине нужно 14,1 миллиарда долларов для таких приоритетных проектов. Вторым этапом является долговременное восстановление, и сейчас украинская власть начинает составлять план его реализации, проинформировал премьер.

Третий аспект, по словам Шмыгаля, - приоритеты восстановления Украины. В этом году, сказал он, правительство определило пять ключевых сфер: энергетическая, гуманитарная, жилищная, а также разминирование, критическая и социальная инфраструктура, поддержка экономики. Премьер выразил надежду, что в Лондоне удастся мобилизовать всю необходимую сумму, а именно 14,1 миллиарда долларов, для выполнения первоочередных задач.

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Четвертым аспектом является архитектура восстановления, продолжил Шмыгаль. Как он подчеркнул, реализация проектов требует "особой архитектуры восстановления" и регулярных платформ для сотрудничества. 

"Мы активно привлекаем региональную власть, что является важным элементом реформы децентрализации. Наряду с внутренней архитектурой восстановления мы создали новый механизм регулярного взаимодействия с нашими международными партнерами. Это Межведомственная координационная платформа доноров Украины, представителем Украины в ней будет вице-премьер-министр по вопросам восстановления", - проинформировал он.

По словам Шмыгаля, пятый аспект восстановления - это прозрачность. 

"Украинское восстановление должно стать синонимом прозрачности. В прошлом месяце мы представили экосистему цифрового восстановления для подотчетного управления, или DREAM, как мы ее называем. Экосистема позволит контролировать каждый этап любого проекта восстановления за очень короткий промежуток времени. В систему уже внесено более 5000 участков для восстановления", - рассказал он.

Шестой аспект для восстановления Украины – это параметрический подход и принцип "построить лучше", отметил премьер. Он пояснил, что параметрическим подходом является принцип, когда государство задает общую политику и общие требования.

"Что это означает на практике. Например, мы на законодательном уровне установили новые требования к строительству жилых домов, в частности, чтобы они теперь имели бомбоубежище. Мы также разработали требования к школам и больницам и создаем общественные центры безопасности. Энергоэффективность, зеленые технологии, безопасность, все это должно быть обязательной частью новой инфраструктуры при восстановлении", - рассказал Шмыгаль.

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Седьмым аспектом, проинформировал премьер, является региональный подход, когда международные страны-партнеры берут патронат над регионами и общинами в Украине и помогают реализовывать проекты восстановления. На сегодня 30 стран подписали декларацию о поддержке такой инициативы, а в течение прошлого года более 300 территориальных громад Украины подписали 1500 соглашений о партнерстве, отметил Шмыгаль.

"Почти 60 стран помогают нашим городам, городкам и селам восстанавливаться. Сейчас реализовано или реализуется совместно со странами-партнерами или международными организациями более 200 проектов", - отметил он. 

Восьмым аспектом восстановления Украины являются источники его финансирования, а девятым - привлечение частного сектора. Шмыгаль отметил, что "эффективное и быстрое" восстановление невозможно без привлечения частного капитала и частных инвестиций. Он рассказал, что Украина уже предлагает международному капиталу проекты, инвестиционные возможности. 

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Десятый аспект, подчеркнул Шмыгаль, - это то, что Украина меняется.

"Восстановление Украины – это не только восстановление электростанций, дорог, домов или больниц. Восстановление Украины – это также и трансформация нашей страны, и новое качество институтов, и новое жизненное пространство, и новая европейская Украина. Изменения в планах и реформы четко соответствуют нашему стремлению стать членом ЕС. Мы понимаем, что Украина должна меняться, и Украина сейчас трансформируется", - подчеркнул он.

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Подытоживая, Шмыгаль заявил, что Украина "побеждает", и ее победа "станет началом обновленной и более сильной Европы". Он поблагодарил партнеров за помощь в борьбе за свободу и независимость, и подчеркнул, что "мы едины в защите, и будем едины в восстановлении".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) заявил, что пока украинские военные уже проводят контрнаступательные действия, в Лондоне на международной конференции по восстановлению, запускается контрнаступление против разрушения, которое нанесли россияне в Украине.

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